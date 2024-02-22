Оксана Самойлова объяснила, почему с семьёй переехала в более скромный дом

Блогер Оксана Самойлова сняла первое видео в новом доме.
Супруга рэпера Джигана рассказала, что провели первую ночь в новом доме и занимались тем, что пытались распаковывать вещи. Самойлова осознала, что её многочисленные вещи не помещаются в новое жильё.
Она обещала подписчикам подробно рассказать о переезде и провести "рум-тур".
В интервью Иде Галич Самойлова объясняла, что вынужнена была с семьёй подыскать новый дом, так как содержание прежнего особняка с лифтом и бассейном оказалось ей не по карману.
Ранее Самойлова показала день рождения сына Давида в стиле сафари.
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