Оксана Самойлова рассказала о загуле Джигана после рождения сына: делал страшные вещи

Блогер Оксана Самойлова заявила, что больше не готова прощать рэпера Джигана, который уходил в загул два раза в жизни.
Оксана Самойлова дала интервью Иде Галич, в котором рассказала о срыве Джигана после рождения сына.
Она вспомнила, что в период эпидемии коронавируса, когда она родила сына, Джиган "делал страшные вещи", так как был не в себе. Она призналась, что по совету врача накачала его транквилизаторами. После рэпер востанавливался в "рехабе".
Самойлова отметила, что всегда будет спасать мужа, так как стала с ним уже одним целым.
"Мы навсегда вместе, у нас четверто детей. Даже, если мы не будем вместе, как муж и жена, я всегда буду его поддерживать. Это один из самых моих родных людей в жизни", — объяснила блогер.
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