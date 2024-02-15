Оксана Самойлова рассказала о загуле Джигана после рождения сына: делал страшные вещи

Самойлова рассказала, как спасала загулявшего Джигана: накачала его транквилизаторами

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова заявила, что больше не готова прощать рэпера Джигана, который уходил в загул два раза в жизни.

Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой

Оксана Самойлова дала интервью Иде Галич, в котором рассказала о срыве Джигана после рождения сына.

Она вспомнила, что в период эпидемии коронавируса, когда она родила сына, Джиган "делал страшные вещи", так как был не в себе. Она призналась, что по совету врача накачала его транквилизаторами. После рэпер востанавливался в "рехабе".

Самойлова отметила, что всегда будет спасать мужа, так как стала с ним уже одним целым.

"Мы навсегда вместе, у нас четверто детей. Даже, если мы не будем вместе, как муж и жена, я всегда буду его поддерживать. Это один из самых моих родных людей в жизни", — объяснила блогер.

Ранее Оксана Самойлова заставила Джигана участвовать в нелепых фотоссессиях.