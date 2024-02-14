Голову памятнику Жванецкому в Ростове обмотали тканью после обвинений писателя в русофобии

После торжественного открытия памятника писателю-сатирику Михаилу Жванецкому в Ростове монумент пребывает в странном состоянии.
Писатель Захар Прилепин в своём Telegram-канале опубликовал фото памятника Жванецкому, который вчера открыли в Ростове в присутствии губернатора региона Василия Голубева.
На снимке голова монумента старательно замотана тряпкой.
"Памятник Жванецкому в Ростове сейчас", — гласит подпись к фото.
Ранее сообщалось, что на открытии памятника некая женщина перебила губернатора и обвинила покойного Михаила Жванецкого в русофобии.
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