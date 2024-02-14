Голову памятнику Жванецкому в Ростове обмотали тканью после обвинений писателя в русофобии

Памятник Жванецкому в Ростове прикрыли тканью после обвинений писателя в русофобии

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После торжественного открытия памятника писателю-сатирику Михаилу Жванецкому в Ростове монумент пребывает в странном состоянии.

Фото: ВКонтакте

Писатель Захар Прилепин в своём Telegram-канале опубликовал фото памятника Жванецкому, который вчера открыли в Ростове в присутствии губернатора региона Василия Голубева.

На снимке голова монумента старательно замотана тряпкой.

"Памятник Жванецкому в Ростове сейчас", — гласит подпись к фото.

Ранее сообщалось, что на открытии памятника некая женщина перебила губернатора и обвинила покойного Михаила Жванецкого в русофобии.