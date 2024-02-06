Режиссёр Жора Крыжовников рассказал о решении переснять финал сериала "Слово пацана"

Режиссёр Жора Крыжовников рассказал, что заставило его снять альтернативную версию финала сериала "Слово пацана".
Жора Крыжовников долгое время никак не комментировал своё решение изменить финальную серию "Слова пацана".
Наконец, кинодеятель раскрыл карты и заверил, что причина пересъёмок финала сериала никак не связана с давлением сверху или цензуры.
"Было ощущение, что мы можем лучше. Как получилось? Уже после третьей и четвертой серий, когда стало понятно, что аудитория сильно вовлеклась, я просто сказал: слушайте, давайте мы сделаем нормально!" — объяснил режиссёр.
Он считает, что вместо троеточия в конце сериала поставил чёткую точку.
Ранее Жора Крыжовников обсудил со сценаристом сериала второй сезон.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.