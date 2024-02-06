Режиссёр Жора Крыжовников рассказал о решении переснять финал сериала "Слово пацана"

Режиссёр Жора Крыжовников объяснил, почему изменил финальную серию "Слова пацана"

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Жора Крыжовников рассказал, что заставило его снять альтернативную версию финала сериала "Слово пацана".

Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Жора Крыжовников долгое время никак не комментировал своё решение изменить финальную серию "Слова пацана".

Наконец, кинодеятель раскрыл карты и заверил, что причина пересъёмок финала сериала никак не связана с давлением сверху или цензуры.

"Было ощущение, что мы можем лучше. Как получилось? Уже после третьей и четвертой серий, когда стало понятно, что аудитория сильно вовлеклась, я просто сказал: слушайте, давайте мы сделаем нормально!" — объяснил режиссёр.

Он считает, что вместо троеточия в конце сериала поставил чёткую точку.

Ранее Жора Крыжовников обсудил со сценаристом сериала второй сезон.