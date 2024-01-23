Милявская заявила, что с пользой проводит время в условиях безработицы

Безработная Милявская рассказала, чем занимается после того, как её концерты отменили

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лишённая концертов Лолита Милявская заявила, что стоически приняла испытания, которые выпали на её долю.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Певица нашла много плюсов в вынужденной безработице. Звезда объяснила, что стала больше времени проводить с мамой и дочерью, наконец отдохнула и поблагодарила всех, кому ранее не сказала спасибо.

Милявская заявила, что решила поддерживать положительные эмоции в себе и всех, кто её окружает.

"Поскольку из моей жизни ушли концерты, и я не могу взять на себя эту функцию, то мне никто не мешает поддерживать эмоционально Вас и обновлять себя на этой странице", — написала артистка в запрещённой социальной сети.

Милявская привела цитату философов стоиков, которые советовали не принимать никакой негатив.

"Пока ты его примешь, он принадлежит тому, кто его не принёс", — поделилась мудростью древних певица.

Ранее Милявская ответила на травлю после того, как ей напомнили о её поздравлении Владимира Зеленского.