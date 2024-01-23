Милявская заявила, что с пользой проводит время в условиях безработицы

Лишённая концертов Лолита Милявская заявила, что стоически приняла испытания, которые выпали на её долю.
Певица нашла много плюсов в вынужденной безработице. Звезда объяснила, что стала больше времени проводить с мамой и дочерью, наконец отдохнула и поблагодарила всех, кому ранее не сказала спасибо.
Милявская заявила, что решила поддерживать положительные эмоции в себе и всех, кто её окружает.
"Поскольку из моей жизни ушли концерты, и я не могу взять на себя эту функцию, то мне никто не мешает поддерживать эмоционально Вас и обновлять себя на этой странице", — написала артистка в запрещённой социальной сети.
Милявская привела цитату философов стоиков, которые советовали не принимать никакой негатив.
"Пока ты его примешь, он принадлежит тому, кто его не принёс", — поделилась мудростью древних певица.
Ранее Милявская ответила на травлю после того, как ей напомнили о её поздравлении Владимира Зеленского.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.