Милявская разъяснила свою позицию относительно поста, в котором она поздравила Владимира Зеленского

Лолита Милявская объяснилась за пост с поздравлением Зеленского

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Лолита Милявская отреагировала на упреки со стороны подписчиков, которые напомнили ей о посте, в котором она поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины в 2019 году. В своем ответе артистка пояснила, что данный пост был опубликован задолго до начала специальной военной операции, и попытки представить его как актуальный являются результатом усилий украинской стороны, направленных на разжигание конфликта среди россиян.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

В видео, опубликованном в ее telegram-канале, Лолита отметила, что многие присылают ей старый пост, пытаясь представить его как новый. Певица подчеркнула, что она никогда не удаляет контент из своей ленты и не имеет для этого причин. Она также добавила, что в 2019 году, несмотря на свой статус невъездной на Украину в течение пяти лет, она опубликовала поздравление своему бывшему коллеге после результатов выборов.

Милявская выразила уверенность в том, что за распространением травли против нее стоит украинская сторона, подчеркнув, что такие действия направлены на подстрекательство к вражде среди россиян. В заключение она резко высказалась о том, что подобные попытки создать конфликт не имеют никакого практического смысла, за исключением попыток заставить людей ссориться между собой.