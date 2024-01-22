Артисты-иноагенты проводят процедуру переоформления своей недвижимости в России на членов своих семей

Артисты-иноагенты переписывают недвижимость в РФ на родственников

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В свете нового законопроекта в России, позволяющего конфисковывать имущество у граждан с статусом иноагента, многие артисты приняли решение переоформить свою недвижимость на родственников. Артисты, такие как Андрей Макаревич*, передали свои недвижимые активы близким. Например, дом в элитном поселке на Новой Риге был переоформлен на сестру Наталью. Певица Земфира* передала свою квартиру подруге-актрисе Ренате Литвиновой, сохраняя другое жилье на Кутузовском проспекте.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Аналогичные шаги предприняли супруги Максим Покровский*, Максим Галкин*, актер Анатолий Белый* и музыкант Noize MC*, переоформив свои недвижимые активы в пользу семейных членов. Суммарная стоимость переоформленной недвижимости оценивается примерно в 500 миллионов рублей. Важно отметить, что все упомянутые артисты покинули Россию после начала военных действий на Украине и высказывали критику в адрес своей родной страны.

*признаны иноагентами РФ