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Анастасия Волочкова снова оказалась в центре скандала

Психолог объяснила, почему Джигурда не сдержался на видео с Волочковой

1:57
Шоу-бизнес

Известная российская балерина Анастасия Волочкова снова оказалась в центре скандала. Внимание общественности привлек ролик, опубликованный в анонимных каналах в интернете, где артистка запечатлена в обществе актера и певца Никиты Джигурды.

На первых кадрах видно, как звезды просто танцуют, но затем Джигурда решает снять штаны у бывшей примы Большого театра, опустившись лицом к ее зоне бикини. Волочкова, в свою очередь, не проявляет возмущения. Далее муж Марины Анисиной неприлично прикасается к груди Волочковой.

Это видео вызвало возмущение не только у пользователей интернета, но и у психолога, общественного деятеля Алены Полыни, которая оказывает помощь российским военным на передовой. По ее мнению, личные отношения между мужчиной и женщиной — это личное дело, которое не должно демонстрироваться публично, даже если речь идет о известных личностях.

"Не будем обсуждать верность или неверность Никиты Джигурды своей супруге, это их частное дело. Мужчина, особенно в состоянии опьянения, может потерять контроль в доме женщины, такова природа мужчины. Но сейчас речь о другом. Часто меня спрашивают: "Сейчас идет СВО, разве такая похабщина уместна?"", — поделилась эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Тем не менее, Полынь подчеркнула, что срочная военная служба здесь не при чем: подобные действия недопустимы в любое время.

"Разница в том, что в период тяжелых эмоциональных переживаний за наших ребят, за нашу Родину, все воспринимается еще болезненнее. Пошлые танцы и другие нецензурные публичные выступления становятся своеобразной насмешкой над чувствами россиян. Конечно, за закрытыми дверями, я думаю, не только у Волочковой происходит разгульная жизнь, но это должно оставаться на совести каждого и не выставляться публично", — подытожила собеседница.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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