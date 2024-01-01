Валерий Меладзе, не посещавший скандальную "голую" вечеринку, выплатил все имевшиеся задолженности по налогам. Ранее сообщалось о долге в размере 1 749 326 рублей.
На момент первых упоминаний о долгах, месяц назад, сумма составляла 275 тысяч рублей, но она выросла к концу декабря.
Все задолженности Меладзе были погашены после возникновения скандала с организацией вечеринки, хотя сам артист на ней не присутствовал.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.