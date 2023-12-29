Раскрыто отношение Пугачевой к Градскому

Компания, представляющая интересы Аллы Пугачевой, проявила стремление игнорировать Александра Градского, народного артиста России и композитора. Эту информацию предоставил сам Градский в ходе диалога с Евгением Додолевым.
Градский поделился своими впечатлениями от отношения Пугачевой, отметив, что его творческие и профессиональные усилия не получают должного признания.
Евгений Додолев добавил, что Градский вспомнил о своей роли в поступлении Аллы Пугачевой в ансамбль "Веселые ребята", где ее заметил Микаэл Таривердиев.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.