Раскрыто отношение Пугачевой к Градскому

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Компания, представляющая интересы Аллы Пугачевой, проявила стремление игнорировать Александра Градского, народного артиста России и композитора. Эту информацию предоставил сам Градский в ходе диалога с Евгением Додолевым.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Градский поделился своими впечатлениями от отношения Пугачевой, отметив, что его творческие и профессиональные усилия не получают должного признания.

Евгений Додолев добавил, что Градский вспомнил о своей роли в поступлении Аллы Пугачевой в ансамбль "Веселые ребята", где ее заметил Микаэл Таривердиев.