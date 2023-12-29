Сергей Лазарев объяснил, почему больше не продюсирует: "Неблагодарное дело"

Певец Сергей Лазарев заявил, что больше не планирует заниматься продюсированием, назвав это "неблагодарным делом", особенно в современном интернет-пространстве и социальных сетях. Ранее артист сотрудничал с участниками проекта "Хочу к Меладзе" Константином Черкасом и Святославом Степановым, которые выступали в дуэте DVOE. Лазарев рассказал, что дуэт распался, так как участники решили развиваться в сольных проектах, и он не хотел им в этом мешать.
В дополнение, 1 декабря сообщалось, что телеканал "Айва ТВ" был оштрафован на полмиллиона рублей за клип Сергея Лазарева "Так красиво" по обвинению в "пропаганде ЛГБТ". Роскомнадзор считал, что в клипе демонстрируется "тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения", что привело к вынесению штрафа телеканалу.
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