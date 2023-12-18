В своем недавнем интервью Лайма Вайкуле высказала русофобские взгляды, предложив снести памятник Пушкину в Риге из-за того, что он не писал на латышском языке.
Заслуженный артист РФ Борис Галкин, комментируя ситуацию, отметил, что сознание Вайкуле сформировано в барах, и для нее важен только вопрос о выгоде.
"Волнуют ее только "бабки". Любимый вопрос: "Цик макса?" — "Сколько стоит?" по-латышски", — говорит знаменитый актер.
В сети многие высмеяли артистку за ее узколобость, иронизируя над ее заявлением о языке Пушкина.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.