В своем недавнем интервью Лайма Вайкуле высказала русофобские взгляды, предложив снести памятник Пушкину в Риге из-за того, что он не писал на латышском языке.

Фото: "File:Laima Vaikule at Laima Rendez Vous Jurmala 2017.jpg" by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.