"Волнуют ее только "бабки": Галкин высмеял Вайкуле

В своем недавнем интервью Лайма Вайкуле высказала русофобские взгляды, предложив снести памятник Пушкину в Риге из-за того, что он не писал на латышском языке.

Фото: "File:Laima Vaikule at Laima Rendez Vous Jurmala 2017.jpg" by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.

Заслуженный артист РФ Борис Галкин, комментируя ситуацию, отметил, что сознание Вайкуле сформировано в барах, и для нее важен только вопрос о выгоде.

"Волнуют ее только "бабки". Любимый вопрос: "Цик макса?" — "Сколько стоит?" по-латышски", — говорит знаменитый актер.

В сети многие высмеяли артистку за ее узколобость, иронизируя над ее заявлением о языке Пушкина.