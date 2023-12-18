Популярный тиктокер Даня Милохин признался в своей тоске по Москве и выразил желание вернуться, однако опасается возможных сложностей с возвращением в Дубай.
Несмотря на благоприятные впечатления от жизни в эмирате, он высказал сожаление о далеком от Родины пребывании.
Блогер также поделился опасениями по поводу военной службы, избегаемой им в течение последних пяти лет без видимых оснований.
"Пора в Москву. Мне очень круто здесь, честное слово, но все-таки там все-таки столько моих ребят, друзей, столько дел интересных тоже. Всё-таки Родина. Я бы прям сейчас рванул, но не уверен, что меня там примут", — сказал Милохин во время прямого эфира.
Актёр Александр Устюгов оказался в центре внимания после высказывания критических замечаний относительно своей карьеры.