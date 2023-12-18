"Всё-таки Родина": Милохин собирается вернуться в Россию, но боится, что его не примут

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Популярный тиктокер Даня Милохин признался в своей тоске по Москве и выразил желание вернуться, однако опасается возможных сложностей с возвращением в Дубай.

Фото: prt scr youtube.com/ДЖАРАХОВ

Несмотря на благоприятные впечатления от жизни в эмирате, он высказал сожаление о далеком от Родины пребывании.

Блогер также поделился опасениями по поводу военной службы, избегаемой им в течение последних пяти лет без видимых оснований.

"Пора в Москву. Мне очень круто здесь, честное слово, но все-таки там все-таки столько моих ребят, друзей, столько дел интересных тоже. Всё-таки Родина. Я бы прям сейчас рванул, но не уверен, что меня там примут", — сказал Милохин во время прямого эфира.