Ксения Собчак, которая явилась на светское мероприятие в экстравагантном наряде, выразила своё отношение к откровенным нарядам коллег по шоу-бизнесу.
Журналистка появилась на светском празднике в блестящем пиджаке, из-под которого виднелась футболка с рыбьим глазом. Остроумные интернет-пользователи назвали наряд "селёдкой".
Сама Ксения не склонна критиковать звёзд за необычные и откровенные наряды.
"Если это красиво, если есть, что показать — почему нет?! Я вообще, ко всему хорошо отношусь, даже когда это выглядит забавно. Что в этом плохого?" — выразила своё мнение Собчак.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак рассказала, как осуществить свои желания.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".