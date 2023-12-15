Собчак высказалась об откровенных нарядах российских звёзд: почему нет?

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак, которая явилась на светское мероприятие в экстравагантном наряде, выразила своё отношение к откровенным нарядам коллег по шоу-бизнесу.

Фото: личный аккаунт инстаграм Ксении Собчак

Журналистка появилась на светском празднике в блестящем пиджаке, из-под которого виднелась футболка с рыбьим глазом. Остроумные интернет-пользователи назвали наряд "селёдкой".

Сама Ксения не склонна критиковать звёзд за необычные и откровенные наряды.

"Если это красиво, если есть, что показать — почему нет?! Я вообще, ко всему хорошо отношусь, даже когда это выглядит забавно. Что в этом плохого?" — выразила своё мнение Собчак.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак рассказала, как осуществить свои желания.