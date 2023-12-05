Звезда российской эстрады Николай Басков объявил о решении взять кредит для строительства нового дома. Артист поделился этой новостью во время беседы с журналистами за кулисами концерта "Звезд Дорожного радио".
Он отметил, что его новый дом идеально подходит для проведения новогодних торжеств, так как у входа растет живая елка, которую певец собирается украсить с помощью специально обученных людей.
Басков также поделился своими традициями новогодних праздников, отметив, что заказывает салат оливье с определенными требованиями. Артист отметил, что у него не хватает времени на украшение елки, поэтому он предпочитает доверить эту задачу профессионалам.
Относительно подарков, Басков рассказал, что давно не занимается их выбором для родных и близких, так как ему часто говорят: "Не дари всякую фигню. Подари нам просто конверт", сообщает "Комсомольская Правда".
Певец также подчеркнул, что все его усилия и энергия уходят на различные дела, особенно на стройку и ремонт своего нового дома. Несмотря на финансовые трудности, связанные с дорогим строительством, Басков выразил уверенность в российском качестве используемых материалов и технологий.
Ранее сообщалось, что холостяк Николай Басков заявил, что отметил день секса со зрителями.
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