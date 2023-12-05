Взял кредит для нового дома: Николай Басков рассказал о подготовке к Новому году

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда российской эстрады Николай Басков объявил о решении взять кредит для строительства нового дома. Артист поделился этой новостью во время беседы с журналистами за кулисами концерта "Звезд Дорожного радио".

Фото: prt scr youtube.com/Николай Басков

Он отметил, что его новый дом идеально подходит для проведения новогодних торжеств, так как у входа растет живая елка, которую певец собирается украсить с помощью специально обученных людей.

Басков также поделился своими традициями новогодних праздников, отметив, что заказывает салат оливье с определенными требованиями. Артист отметил, что у него не хватает времени на украшение елки, поэтому он предпочитает доверить эту задачу профессионалам.

Относительно подарков, Басков рассказал, что давно не занимается их выбором для родных и близких, так как ему часто говорят: "Не дари всякую фигню. Подари нам просто конверт", сообщает "Комсомольская Правда".

Певец также подчеркнул, что все его усилия и энергия уходят на различные дела, особенно на стройку и ремонт своего нового дома. Несмотря на финансовые трудности, связанные с дорогим строительством, Басков выразил уверенность в российском качестве используемых материалов и технологий.

Ранее сообщалось, что холостяк Николай Басков заявил, что отметил день секса со зрителями.