Холостяк Николай Басков заявил, что отметил день секса со зрителями

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

47-летний артист Николай Басков все ещё остается холостяком, несмотря на завидную популярность. Артист поделился подробностями о том, где и в какой компании он встретил Международный день секса 30 ноября.

Фото: prt scr youtube.com/Николай Басков

"Был на работе. Отмечал со зрителями", — передаёт слова Николая "Московский Комсомолец".

Несмотря на напряженный декабрь и постоянную занятость, Басков не отказывается от работы.

Певец утверждает, что не страдает звездной болезнью, благодаря продюсерам, которые не дали ему заразиться этим явлением. Он вспомнил, что рано начал свою карьеру и не успел почувствовать славу, а теперь это стало его фундаментом. Несмотря на успех, Басков подчеркивает свою скромность и отсутствие чрезмерных требований к организации своих выступлений.

Скромный образ жизни и отсутствие "сумасшедших райдеров" — вот черты, которые, по словам певца, характеризуют его как спокойного человека.

Ранее сообщалось, что вернувшаяся в Россию Орбакайте чуть не упала на концерте в Москве.

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