Холостяк Николай Басков заявил, что отметил день секса со зрителями

47-летний артист Николай Басков все ещё остается холостяком, несмотря на завидную популярность. Артист поделился подробностями о том, где и в какой компании он встретил Международный день секса 30 ноября.
"Был на работе. Отмечал со зрителями", — передаёт слова Николая "Московский Комсомолец".
Несмотря на напряженный декабрь и постоянную занятость, Басков не отказывается от работы.
Певец утверждает, что не страдает звездной болезнью, благодаря продюсерам, которые не дали ему заразиться этим явлением. Он вспомнил, что рано начал свою карьеру и не успел почувствовать славу, а теперь это стало его фундаментом. Несмотря на успех, Басков подчеркивает свою скромность и отсутствие чрезмерных требований к организации своих выступлений.
Скромный образ жизни и отсутствие "сумасшедших райдеров" — вот черты, которые, по словам певца, характеризуют его как спокойного человека.
Ранее сообщалось, что вернувшаяся в Россию Орбакайте чуть не упала на концерте в Москве.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.