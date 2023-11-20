Уволенная из "Современника" Лия Ахеджакова выступает на международной арене

1:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В феврале прошлого года режиссёр Юрий Кравец объявил о том, что спектакль "Игра в джин" будет снят с репертуара. Причина этого решения не была объяснена директором театра. Однако актриса Лия Ахеджакова связала это с указом, который был получен от Департамента культуры Москвы. Вскоре после этого руководство учреждения заявило, что получило многочисленные жалобы на актрису. В конечном итоге она решила оставить сцену.

Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

Ахеджакова не поддержала это решение. В интервью она высказывала недовольство властями им. Возникли слухи о том, что она перевела 10 тыс. долларов на поддержку Вооружённых сил Украины, но актриса опровергла эти слухи. Она назвала такую сумму смехотворной, с учётом того, что Киев получает миллиарды долларов от своих поддерживающих стран.

Через некоторое время актриса попала в новый скандал, когда на сцене появилась с украинским флагом. Ахеджакова утверждала, что ей его вручили вместе с цветами. В результате МВД начало проверку на предмет дискредитации ВС РФ.

После увольнения Ахеджакова начала выступать на международной арене. Гонорар актрисы может достигать 500 тыс. рублей. В Грузии и Армении она выступала в спектакле "Мой внук Вениамин". Средняя цена билета составляла 5400 рублей. Также Ахеджакова отправилась в Германию. Самый дешёвый билет на её спектакль стоил шесть тысяч рублей, места в партере — 10-13 тыс. рублей, пишет news.ru.

4 и 5 ноября артистка сыграла в постановке в Швейцарии. Стоимость билетов начиналась от €59 (5727 рублей).

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