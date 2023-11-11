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Звезда "Кухни" Кузьмина показала дочь, родившуюся ради гражданства

0:58
Шоу-бизнес

Звезда известного сериала "Кухня" воспитывает двоих детей, причем младший из них появился на свет в октябре. Актриса Ольга Кузьмина назвала свою дочь необычным именем — Мира Мария. Роды прошли в Аргентине. Сегодня артистка и ее близкие отмечают особый праздник — месяц с момента рождения малышки.

Звезда "Кухни" Кузьмина показала дочь, родившуюся ради гражданства
Фото: Личный аккаунт Ольги Кузьминой в Instagram by ольга кузьмина

В честь этого события Кузьмина организовала трогательную фотосессию, на которой предстала в белой майке и шортах, дополненных небесно-голубой рубашкой. Волосы телезвезды были завиты в упругие волны. Актриса выбрала дневной макияж с подчеркнутыми стрелками и нюдовой помадой, сообщает "the voice".

Победительница шоу "Ледниковый период" держала свою дочь на руках, позируя рядом с избранником Евгением Апанасевичем. Счастливые родители нежно целовали пяточки малышки и внимательно следили за ней. 

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Ольга Кузьмина проходит тест на знание «Кухни» | ОК на связи!
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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