Звезда известного сериала "Кухня" воспитывает двоих детей, причем младший из них появился на свет в октябре. Актриса Ольга Кузьмина назвала свою дочь необычным именем — Мира Мария. Роды прошли в Аргентине. Сегодня артистка и ее близкие отмечают особый праздник — месяц с момента рождения малышки.
В честь этого события Кузьмина организовала трогательную фотосессию, на которой предстала в белой майке и шортах, дополненных небесно-голубой рубашкой. Волосы телезвезды были завиты в упругие волны. Актриса выбрала дневной макияж с подчеркнутыми стрелками и нюдовой помадой, сообщает "the voice".
Победительница шоу "Ледниковый период" держала свою дочь на руках, позируя рядом с избранником Евгением Апанасевичем. Счастливые родители нежно целовали пяточки малышки и внимательно следили за ней.
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