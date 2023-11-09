Актер Никита Джигурда встретился с своей дочерью от бывшей олимпийской чемпионки по фигурному катанию Марине Анисиной, на церемонии награждения "Человек года — 2023" в Москве.
"Хочу пригласить на сцену свою дорогую дочь, которая впервые посетила подобное событие. Еве-Владе Крист всего 13,5 лет, и это её второй опыт ходьбы на каблуках. Кроме того, она серьезно занимается большим теннисом", — представил свою дочь Джигурда.
Напомним, что Никита Джигурда и Марина Анисина поженились в 2008 году, но разошлись официально в 2016 году. Однако позже они признали, что развод был лишь частью театральной постановки и участие в телевизионном шоу "Секрет на миллион" принесло им 3,5 миллиона рублей. В 2021 году они вновь собрались вместе и теперь воспитывают двоих детей: Эву-Владу и 14-летнего сына Мика-Анжеля.
Никита Джигурда также рассказал, что он даже позволил своим детям посмотреть видео с момента их зачатия и родов и не считает это чем-то неподобающим. Он даже поделился этим роликом в социальных сетях, объясняя, что это было частью его "эзотерической сверхзадачи", направленной на демонстрацию процесса трансформации женщины.
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