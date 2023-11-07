Dior прекратил сотрудничество с Беллой Хадид, поддержавшей жителей Сектора Газа

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Французский бренд Dior прекратил сотрудничество с американской моделью Беллой Хадид, сообщает Al Bawaba News. Вместо этого израильская модель Май Тагер будет представлена в новой рекламной кампании Dior Beauty.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Беллы Хадид

Ранее Белла Хадид, супермодель палестино-голландского происхождения, высказала свое мнение о нападениях ХАМАСА в районах, граничащих с сектором Газа в Израиле. Она поделилась своими чувствами по поводу ситуации в секторе Газа и осудила террористические акты против гражданского населения.

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Израиль травит супермодель за поддержку Палестины