Жена Комиссаренко высказалась о своей прошлой работе

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юлия Шашкова, жена комика Славы Комиссаренко, недавно рассказала, что в прошлом она несколько недель работала веб-моделью. Она упомянула об этом опыте в своем Telegram-канале, объяснив, что это произошло много лет назад и она почти забыла об этом из-за общественного мнения о подобной деятельности.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Славы Комиссаренко

Шашкова объяснила свой недолгий опыт работы веб-моделью отсутствием надлежащего сексуального образования и воспитания. Однако она подчеркнула, что давно прошла этот этап своей жизни и превратилась в обычную женщину со стремлением к счастью и полноценной жизни.

Она выразила самопрощение за свои прошлые поступки и сочла это закрытой главой в своей жизни.

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