Super.ru пишет, что 38-летняя Ольга Серябкина, известная певица и экс-солистка группы SEREBRO, опубликовала фотографию, на которой держит на руках сына Луку, завернутого в полотенце. Фото было сделано в Храме Христа Спасителя. Важность этого дня подчеркнута тем, что Кети Топурия стала крестной матерью сына Серябкиной.
Ольга поделилась счастливым моментом, назвав этот день "Светлым днем нашего Луки". Она также опубликовала еще несколько фотографий с церемонии в качестве дополнения.
Важно отметить, что муж Ольги — Георгий Начкебия, присутствовал в этот важный день. Он не является известной личностью в шоу-бизнесе и поэтому появляется редко в социальных сетях своей известной супруги.
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