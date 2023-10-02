Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кардиолог Напалков: люди с первым инфарктом или инсультом автоматически попадают в группу высокого риска
Футболист Дмитрий Тарасов сообщил, что хочет чтобы у них с женой родился сын
Арестович*: в рядах ВСУ сейчас сражаются "тысячи тысяч" наёмников
Тиктокерша Юля Гаврилина призналась, что бывший парень "сломал ей психику"
Удобные спицы и красивая пряжа: 6 шагов, которые помогут вам начать вязать
Певица Рита Дакота подожгла на себе одежду ради съемки
Немецкий депутат Фогель: Берлин хочет вернуть добрые отношения с Москвой
В Театре на Трубной пройдут показы спектакля "Семейный шкаф и его обитатели"
Семиклассник из Нижнего Новгорода погиб, убегая от полицейских

Певица Кети Топурия стала крёстной мамой сына Ольги Серябкиной

0:50
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что 38-летняя Ольга Серябкина, известная певица и экс-солистка группы SEREBRO, опубликовала фотографию, на которой держит на руках сына Луку, завернутого в полотенце. Фото было сделано в Храме Христа Спасителя. Важность этого дня подчеркнута тем, что Кети Топурия стала крестной матерью сына Серябкиной.

Певица Кети Топурия стала крёстной мамой сына Ольги Серябкиной
Фото: Личный аккаунт Ольги Серябкиной в Instagram

Ольга поделилась счастливым моментом, назвав этот день "Светлым днем нашего Луки". Она также опубликовала еще несколько фотографий с церемонии в качестве дополнения.

Важно отметить, что муж Ольги — Георгий Начкебия, присутствовал в этот важный день. Он не является известной личностью в шоу-бизнесе и поэтому появляется редко в социальных сетях своей известной супруги.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Киеве уничтожены гостиница с наёмниками и военный завод

Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".

В Киеве мощный взрыв на месте встречи сотрудников ГУР с "иностранными специалистами"
Российские бойцы ликвидировали основателя нацбатальона "Айдар"*
Армия РФ ликвидировала основателя нацбата "Айдар"*
Владимир Зеленский не доживёт до капитуляции Украины
Конгрессмен Дэвидсон потребовал разъяснить, зачем США поддерживают Украину
Американские СМИ пишут о слабостях армии США Олег Володин Словакия после выборов может стать другом России Андрей Николаев Пётр Еропкин: русский архитектор сложил голову на плахе Сергей Лебедев
Киев в панике из-за "исчезновения" 20-тысячной группы ЧВК "Вагнер" из Белоруссии 
Россия решила проблему, которая была в начале СВО
Кадыров на новых территориях перевоспитает нацистов
Кадыров на новых территориях перевоспитает нацистов
Последние материалы
Кардиолог Напалков: люди с первым инфарктом или инсультом автоматически попадают в группу высокого риска
Певица Кети Топурия стала крёстной мамой сына Ольги Серябкиной
В Великобритании рассказали о начале "новой эры" в оборонной сфере ЕС
Футболист Дмитрий Тарасов сообщил, что хочет чтобы у них с женой родился сын
Арестович*: в рядах ВСУ сейчас сражаются "тысячи тысяч" наёмников
Тиктокерша Юля Гаврилина призналась, что бывший парень "сломал ей психику"
Удобные спицы и красивая пряжа: 6 шагов, которые помогут вам начать вязать
Певица Рита Дакота подожгла на себе одежду ради съемки
Немецкий депутат Фогель: Берлин хочет вернуть добрые отношения с Москвой
В Театре на Трубной пройдут показы спектакля "Семейный шкаф и его обитатели"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников