Певица Кети Топурия стала крёстной мамой сына Ольги Серябкиной

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что 38-летняя Ольга Серябкина, известная певица и экс-солистка группы SEREBRO, опубликовала фотографию, на которой держит на руках сына Луку, завернутого в полотенце. Фото было сделано в Храме Христа Спасителя. Важность этого дня подчеркнута тем, что Кети Топурия стала крестной матерью сына Серябкиной.

Фото: Личный аккаунт Ольги Серябкиной в Instagram

Ольга поделилась счастливым моментом, назвав этот день "Светлым днем нашего Луки". Она также опубликовала еще несколько фотографий с церемонии в качестве дополнения.

Важно отметить, что муж Ольги — Георгий Начкебия, присутствовал в этот важный день. Он не является известной личностью в шоу-бизнесе и поэтому появляется редко в социальных сетях своей известной супруги.

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