Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для приема в вузы на следующий год

Министерство образования России установило минимальные баллы, необходимые для поступления в вузы в учебном году 2024/2025. Подробности данного решения доступны на официальном веб-сайте правовой информации, сообщает РИА Новости.
Примерно такие балловые требования будут действовать для абитуриентов в указанный период: 40 баллов по русскому языку, 39 баллов по математике, 39 баллов по физике, 45 баллов по обществознанию и 35 баллов по истории.
Кроме того, для успешного сдачи экзаменов потребуется следующее количество баллов: информатика — 44, иностранный язык — 30, литература — 40, биология — 39, география — 40 и химия — 39.
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