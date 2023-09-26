Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для приема в вузы на следующий год

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Министерство образования России установило минимальные баллы, необходимые для поступления в вузы в учебном году 2024/2025. Подробности данного решения доступны на официальном веб-сайте правовой информации, сообщает РИА Новости.

Фото: "Female student holding library books" by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Примерно такие балловые требования будут действовать для абитуриентов в указанный период: 40 баллов по русскому языку, 39 баллов по математике, 39 баллов по физике, 45 баллов по обществознанию и 35 баллов по истории.

Кроме того, для успешного сдачи экзаменов потребуется следующее количество баллов: информатика — 44, иностранный язык — 30, литература — 40, биология — 39, география — 40 и химия — 39.

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