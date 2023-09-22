Зудина, Добронравов, Бортич, Милославская появились на премьере комедии "Лада Голд"

В ресторане "Яръ" состоялась премьера криминальной комедии "Лада Голд", на которой появились исполнители главных ролей: Марина Зудина, Стася Милославская, Роман Евдокимов и Эльдар Калимулин. Вечеринка прошла успешно, пишет Starhit.ru.

Фото: Личный аккаунт Марины Зудиной в Instagram

Зудина впечатлила на красной дорожке своим стильным образом, который включал чёрный топ с декольте, пиджак с прозрачными рукавами, свободные брюки и высокие каблуки. Её дочь Мария также выбрала подобный наряд.

На следующей фотосессии перед фотографами появилась Стася Милославская. Это было её первое появление на публике после разрыва отношений с Александром Петровым. Она была одета в кожаную мини-юбку, ботфорты и косуху, на которую накинула шёлковый платок…

Звезда фильмов "Бык" и "Стрельцов" веселилась, танцевала с подругами и много смеялась вместе с гостями после просмотра первых двух серий "Лады Голд". Однако на вопросы журналистов она отвечать не стала.

На премьеру пришли также Анфиса Черных и Саша Бортич, при этом последняя немного изменила свой имидж, нарастив волосы для новой роли.

Иван Добронравов пришёл с разбитой бровью и сломанным носом, но это было согласно дресс-коду "криминальной сходки". Ася Резник тоже нарисовала фингал.

Эльдар Калимулин отмечал своё 30-летие прямо на мероприятии и даже в шутку получил в подарок автомобиль "Лада", с которым его коллеги фотографировались весь вечер.

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