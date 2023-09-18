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Балерина Анастасия Волочкова вспомнила о принуждении к сексу в Большом театре

1:12
Шоу-бизнес

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что танцовщиц Большого театра принуждали к сексу с "толстопузыми мужиками". Об этом она рассказала журналистам NEWS.RU.

Балерина Анастасия Волочкова вспомнила о принуждении к сексу в Большом театре
Фото: Instagram Анастасии Волочковой

По ее словам, если девушки отказывались, то им угрожали завершить карьеру. При этом многие звонили ей в слезах и жаловались на руководство Большого театра.

"Они мне звонили, говорили: "Насть, ты можешь нам помочь? Нас везут на какие-то тусовки под видом концерта Большого театра, в странах Европы замки снимают. И администратор по списку нас загоняет с какими-то там толстожопыми, толстопузыми мужиками. С продолжением банкета, с постелью все". А когда говоришь: "Я не хочу, я там не могу, у меня любимый человек", им сразу говорили: "Тогда это последняя твоя поездка", — рассказала Волочкова.

Она предлагала в таких случаях идти в суд и отстаивать свои точку зрения, бороться и публично выставлять напоказ такие истории. Но никто не соглашался.

При этом балерина отметила, что "сила — это удел смелых", и она в свое время смогла уйти от харрасмента.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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