Певица Анастасия тяжело переживает скоропостижный уход матери. Она отказывается верить в то, что мать ушла из жизни сама. И у нее есть на это свои причины.
Перед госпитализацией она вручила своей маме 600 тысяч рублей на оплату сиделки, палаты и иных медицинских расходов. Все это происходило в присутствии фельдшера.
Сначала Людмилу Салдадзе отправили в больницу города Зубцов, а затем ее перевели в психиатрическую больницу в 150 км от данного населенного пункта. Врачи утверждают, что женщина вела себя агрессивно. Однако, Анастасия считает, что все дело в тех деньгах, которые она дала маме.
"Прощай, мама… Но для меня ты — самая лучшая мама! Я еще до конца не осознаю, что никогда больше не смогу поговорить с тобой. Обещаю, что обязательно найду виновников твоей смерти!" — заявила Анастасия.
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