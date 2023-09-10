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Певица Анастасия пообещала найти виновных в смерти матери в психбольнице

1:08
Шоу-бизнес

Певица Анастасия тяжело переживает скоропостижный уход матери. Она отказывается верить в то, что мать ушла из жизни сама. И у нее есть на это свои причины.

Певица Анастасия пообещала найти виновных в смерти матери в психбольнице
Фото: prt scr youtube.com/Илья Айвенго

Перед госпитализацией она вручила своей маме 600 тысяч рублей на оплату сиделки, палаты и иных медицинских расходов. Все это происходило в присутствии фельдшера.

Сначала Людмилу Салдадзе отправили в больницу города Зубцов, а затем ее перевели в психиатрическую больницу в 150 км от данного населенного пункта. Врачи утверждают, что женщина вела себя агрессивно. Однако, Анастасия считает, что все дело в тех деньгах, которые она дала маме.

"Прощай, мама… Но для меня ты — самая лучшая мама! Я еще до конца не осознаю, что никогда больше не смогу поговорить с тобой. Обещаю, что обязательно найду виновников твоей смерти!" — заявила Анастасия.

Ранее стало известно о смерти «звездного» пластического хирурга Отари Гогиберидзе.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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