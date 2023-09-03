Концерт Александра Панайотова в Челябинске отменили без объяснения причин

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Челябинске вновь был отменён концерт Александра Панайотова, который был запланирован на 4 октября. Организаторы мероприятия не разгласили причины. Певец сам также не делал официальных заявлений на этот счёт в своих социальных сетях. Жителям Челябинска обещают возврат денег за уже приобретённые билеты.

Фото: "Alexandr Panayotov's rehearsal at Laima Rendez Vous Jurmala 2017 (2)" by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Концерт Александра Панайотова, запланированный 4 октября в Конгресс-холле Центра Международной торговли, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства", — говорится в сообщении на сайте Kassy.ru.

Изначально Панайотов должен был выступить 26 апреля в концертном зале ТРК "Таганай", но дата была перенесена на октябрь.

Ранее сообщалось, что Иосиф Пригожин не мог терпеть Валерию и включал радио.

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