Дочь Ларисы Голубкиной опровергла новость об экстренной госпитализации актрисы

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка РСФРС Лариса Голубкина вернулась домой после госпитализации. Дочь артистки в беседе с журналистами издания "Газета.ru" сообщила, что лечение было плановым, а не как сообщали СМИ — экстренным.

Фото: prt scr youtube.com/Телеканал Культура

Мария Голубкина рассказала, что ее 83-летняя родительница чувствует себя хорошо. По ее словам, изначально самочувствие вдовы Андрея Миронова было в полном порядке.

"Вообще-то она уже дома. Просто плановое лечение. У нее уже возраст, где-то она должна периодически ложиться в больницу, понимаете. Во взрослом возрасте ложатся на обследования и профилактику", — поделилась дочь актрисы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Лариса Голубкина была госпитализирована в Клинику нервных болезней имени Кожевникова с диагнозом энцефалопатия. Позже специалисты решили перевести актрису в один из элитных оздоровительных комплексов в Московской области для последующего восстановления.

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