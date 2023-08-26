Дочь певицы Славы порассуждала об эскорте

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала, как относится к эскорту. Ее слова приводит "Пятый канал".

Фото: Инстаграм-аккаунт певицы Славы

Приехавшая на премьеру фильма о секс-индустрии "Жизнь по вызову. Док" Александра отметила, что девушки, идущие в эскорт, рассчитывают на роскошную жизнь. Однако в результате их ждет выгорание.

"Любовь делает людей счастливыми. Рано или поздно ты выгоришь себя вот так отдавать", — считает Морозова.

По ее словам, не всегда в таких историях виноваты родители, порой на девушек влияют окружающие люди или неправильное отношение к секс-услугам.

"Это не считается плохим. Если ты торговец оружием, это плохо, а если ты эскортница, то это не порицается. Это неправильно", — уверена девушка.

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