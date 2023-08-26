Звезда "Импровизации" Позов едва не умер после операции на щитовидке

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В прошлом году комик и один из ведущих шоу "Импровизация" Дмитрий Попов побрился налысо, что стало полной неожиданностью для его поклонников. В Сети стали появляться слухи о тяжелим заболевании артиста, но он их быстро опроверг.

Фото: prt scr youtube.com/SkillBox

По его словам, он просто начал лысеть, но делать какие-то манипуляции со своими волосами не планирует.

"Однажды после операции чуть не умер. Пять часов не мог выйти из-под наркоза. Я проснулся спустя два часа после операции. Проснулся головой, то есть начал слышать все, что происходит, но не телом. Два часа — это долго. Я не мог дышать, двигаться", — вспоминал Дмитрий в YouTube-шоу "50 вопросов".

Выяснилось позднее, что Дмитрий не сдал анализы на количество ферментов печени, которых оказалось вдвое больше нормы.

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