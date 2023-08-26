В прошлом году комик и один из ведущих шоу "Импровизация" Дмитрий Попов побрился налысо, что стало полной неожиданностью для его поклонников. В Сети стали появляться слухи о тяжелим заболевании артиста, но он их быстро опроверг.
По его словам, он просто начал лысеть, но делать какие-то манипуляции со своими волосами не планирует.
"Однажды после операции чуть не умер. Пять часов не мог выйти из-под наркоза. Я проснулся спустя два часа после операции. Проснулся головой, то есть начал слышать все, что происходит, но не телом. Два часа — это долго. Я не мог дышать, двигаться", — вспоминал Дмитрий в YouTube-шоу "50 вопросов".
Выяснилось позднее, что Дмитрий не сдал анализы на количество ферментов печени, которых оказалось вдвое больше нормы.
Ранее писательница Ирина Хакамада рассказала, как она пережила смерть мужа.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Власти Алабамы хотят сделать свой штат первым в США, где будет применена смертная казнь с использованием чистого азота.