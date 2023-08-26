Ирина Хакамада пережила смерть мужа благодаря друзьям

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Четвертый муж Ирины Хакамады Владимир Сиротинский скончался 15 сентября 2021 года из-за остановки сердца. Пережить утрату женщине помогли ее приятели, которые примчались к ней, хотя она просила не приезжать.

Фото: prt scr youtube.com/Света вокруг света

Любопытно, что сама Хакамада не считала их своими друзьями.

"Мне очень помогли друзья. Причем я никогда не считала их друзьями. У меня друзей-то нет. Есть приятели, и их огромное количество. Но они примчались через час ко мне домой. Причем я их просила не приезжать", — сказала она в интервью на YouTube-канале "Света вокруг света".

Ирина Муцуовна призналась, что в какой-то момент восприняла случившееся как новый вызов. Ей просто в очередной раз пришлось начинать все с нуля.

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