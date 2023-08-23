41-летняя певица Ирина Дубцова упала на концерте в Сочи

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Ирина Дубцова — российская певица, пережила неприятный инцидент во время своего последнего выступления в Сочи — пишет 7 дней. ru. Во время выступления она упала на сцене и повредила ногу. После выступления, она объяснила, что причиной падения стали неудобные босоножки на высоком каблуке, которые являются неотъемлемой частью ее сценического образа.

Фото: Личный аккаунт Ирины Дубцовой в Instagram

Ирина всегда опасалась, что такое может случиться, и ее страх сбылся. Она отметила, что сцены не всегда ровные, особенно в концертных залах, что привело к ее запутыванию и падению. За кулисами, она приложила лед к своей ноге, чтобы снять отек и облегчить боль. Она также записала видео, где выбрасывает свои концертные обуви в помойку, явно показывая, что больше не собирается носить их на выступлениях.

Хорошо, что Ирина не пострадала серьезно и ей не потребовалась поездка в травмпункт. Позже она сообщила, что ее состояние улучшилось и она уже чувствует себя гораздо лучше. Видимо, этот инцидент стал для нее неприятным напоминанием о важности комфортной обуви во время выступлений.

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