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Певец Филипп Киркоров устроил опасные игры с сыном Мартином

1:11
Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров продолжает проводить свой летний отпуск в Греции. Артист не забывается делиться с поклонниками в соцсетях моментами семейного отдыха.

Певец Филипп Киркоров устроил опасные игры с сыном Мартином
Фото: личный аккаунт Филиппа Киркорова в Инстаграм

Накануне в личном блоге Киркорова появился ролик, в котором 56-летний певец устроил "охоту" на своего сына и дочь. В видео, снятом от лица 11-летнего Мартина, мальчик пытается спрятаться от "обезумевшего" отца. В свою очередь артист преследует детей по дому с игрушечным луком и стрелами. Все это время 12-летняя Алла-Виктория пряталась в шкафу.

"Спасите, наш папа сошел с ума! Это очень страшно", — с улыбкой кричит наследник музыканта.

В отдельных кадрах Киркоров действительно выглядел устрашающе — он выпучил глаза, а в его зубах были зажаты несколько стрел. Мартин признался, что ему понравилось, когда отец бегал за ним. В итоге игры закончились тем, что артист загнал детей в комнату, где они устроили драку подушками.

Ранее Филипп Киркоров в песне признался, что не хочет возвращаться из отпуска в Россию.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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