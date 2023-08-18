Телеведущая Лера Кудрявцева похвасталась букетом ромашек от супруга

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева недавно вернулась из продолжительного отпуска, в котором отдыхала вместе с дочерью и мамой. Супруг телеведущей хоккеист Игорь Макаров не составил им компанию на отдыхе, что породило слухи о разводе пары. Однако звезда поспешила опровергнуть подобные сплетни.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Кудрявцева после возвращения из отпуска полностью погружена в работу и зачастую остается допоздна на съемках. Лера поделилась с поклонниками в соцсетях романтическим подарком от мужа, который решил ее порадовать после рабочего дня. Макаров преподнес возлюбленной букет ромашек.

Несмотря на то, что Лера Кудрявцева в своем шоу пытается выудить у звезд их самые сокровенные истории, сама она не спешит делиться подробностями личной жизни. Известно, что Лера узаконила свои отношения с Макаровым в 2013 году. Пара воспитывает общую дочь Марию, которой недавно исполнилось пять лет.

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