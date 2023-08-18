Зрители призвали запретить шоу Ивлеевой из-за употребления в пищу морской свинки в прямом эфире

1:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Анастасия Ивлеева столкнулась с резкой критикой со стороны своей аудитории после своего недавнего YouTube-шоу "AgentShow DACHA", во время которого она заставила журналистку Алёну Жигалову съесть варёную морскую свинку. Зрители выразили возмущение и сочли бесчеловечным обращением с домашними животными, пообещав донести свои опасения до Екатерины Мизулиной, главы "Лиги безопасного интернета", с требованием закрыть шоу Ивлеевой.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

Демонстрация поедания свинки и бессердечие, стоящее за таким поступком, вызвали значительное беспокойство. Критика была направлена на очевидную готовность предпринимать такие действия ради набора просмотров. Пользователь Иван Демидов высказал свои чувства, задавшись вопросом, кто ещё может стать мишенью для подобных выходок в погоне за вниманием. Подписчица Лилия поделилась его мнением, выразив возмущение убийством и приготовлением беззащитного существа, которое обычно держат в качестве домашнего животного. Она сравнила это с убийством кошки или собаки.

Тем временем гостья Алёна Жигалова защитила свои действия в своём Telegram-канале "НЕОПРА, ЧЕРТ ВОЗЬМИ!" Она пояснила, что морская свинка является традиционным и широко употребляемым блюдом во многих странах, включая Перу, США, Гватемалу, Францию, Китай, Таиланд, Эквадор, Колумбию, Чили и многие другие.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.