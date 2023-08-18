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Зрители призвали запретить шоу Ивлеевой из-за употребления в пищу морской свинки в прямом эфире

1:33
Шоу-бизнес

Блогер Анастасия Ивлеева столкнулась с резкой критикой со стороны своей аудитории после своего недавнего YouTube-шоу "AgentShow DACHA", во время которого она заставила журналистку Алёну Жигалову съесть варёную морскую свинку. Зрители выразили возмущение и сочли бесчеловечным обращением с домашними животными, пообещав донести свои опасения до Екатерины Мизулиной, главы "Лиги безопасного интернета", с требованием закрыть шоу Ивлеевой.

Зрители призвали запретить шоу Ивлеевой из-за употребления в пищу морской свинки в прямом эфире
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

Демонстрация поедания свинки и бессердечие, стоящее за таким поступком, вызвали значительное беспокойство. Критика была направлена на очевидную готовность предпринимать такие действия ради набора просмотров. Пользователь Иван Демидов высказал свои чувства, задавшись вопросом, кто ещё может стать мишенью для подобных выходок в погоне за вниманием. Подписчица Лилия поделилась его мнением, выразив возмущение убийством и приготовлением беззащитного существа, которое обычно держат в качестве домашнего животного. Она сравнила это с убийством кошки или собаки.

Тем временем гостья Алёна Жигалова защитила свои действия в своём Telegram-канале "НЕОПРА, ЧЕРТ ВОЗЬМИ!" Она пояснила, что морская свинка является традиционным и широко употребляемым блюдом во многих странах, включая Перу, США, Гватемалу, Францию, Китай, Таиланд, Эквадор, Колумбию, Чили и многие другие. 

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Шоу Насти Ивлеевой требуют запретить из-за морской свинки
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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