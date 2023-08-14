Поклонники бывшей Тимати Анастасии Решетовой обеспокоены ее чрезмерной худобой

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

27-летняя Анастасия Решетова — бывшая девушка Тимати, вызывает беспокойство у своих подписчиков своей стремительной потерей веса. Несмотря на ее уже роскошный внешний вид, фанаты выражают свою тревогу по поводу ее фигуры. Super. ru пишет, что своем последнем посте в своих соцсетях Анастасия опубликовала несколько фотографий, на которых демонстрирует худые ноги в коротких белых шортах.

Фото: Инстаграм-аккаунт Анастасии Решетовой

Некоторые подписчики считают, что нечего завидовать и ей уже давно пора прекратить такую стремительную потерю веса. Они отмечают, что ее прежняя фигура полностью изменилась, а некоторые даже отмечают ее нездоровую худобу. Есть и те, кто подозревает, что она прибегает к серьезным процедурам для избавления от лишних килограммов, и с укором напоминают ей о ее "прежних сочных формах".

Важно отметить, что резкие комментарии о внешности людей могут быть вредными и негативными, особенно если они вызывают критику. Каждый человек имеет право на свое тело и решения, связанные с его внешностью.

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