Режиссер Никита Михалков рассказал о влюбленности в Ирину Мирошниченко

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский режиссер Никита Михалков стал гостем специального выпуска шоу "Сегодня вечером" об Ирине Мирошниченко, который был снят еще при жизни артистки. Друзья и коллеги актрисы собрались в студии программы, что поздравить ее с днем рождения.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Никиты Михалкова

Никита Михалков рассказал о съемках вместе с Мирошниченко в фильме "Я шагаю по Москве". Режиссер признался, что тогда вся съемочная группа была влюблена в именитую актрису.

"Не думаю, что для тебя это будет новостью, что во время съемок все в тебя были влюблены. Но ты была непреступна, как скала. Надеюсь, что ты такой и осталась", — вспомнил Михалков.

Стоит отметить, что закрытое поведение Ирины Петровны в тот момент было оправдано. На момент съемок легендарной картины 20-летняя актриса уже была замужем за драматургом Михаилом Шатровым. Тогда Мирошниченко старалась не афишировать личную жизнь.

Ранее в программе "Сегодня вечером" актриса Елена Проклова рассказала о самопожертвовании Ирины Мирошниченко ради карьеры.

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