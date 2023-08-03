Дочь Кристины Орбакайте Клавдия общается с родителями на равных

Российская певица Кристина Орбакайте поделилась мнением о характере своей дочери Клавдии. Об этом сообщает издание "7Дней.ru".

Фото: blitz.style

По словам Кристины, на всех семейных фотографиях 11-летняя Клавдия излучает ауру нежности и послушания, изображая очаровательного и хорошо воспитанного ребенка.

Однако даже с юного возраста Клавдия общалась с родителями на равных, что время от времени приводило к конфликтам. Рождение независимой и уверенной в себе личности имеет свои трудности и преимущества, заметила Кристина Орбакайте.

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