Песня Алёны Швец попала под запрет из-за ЛГБТ-пропаганды

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Песня популярной молодой певицы Алёны Швец из-за пропаганды ЛГБТ-контента была внесена в список запрещённых материалов, и на трёх интернет-платформах к ней был ограничен доступ.

Фото: https://www.vremyan.ru/_data/objects/0046/9943/icon.jpg?1630068640

Эту информацию подтвердила руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. Среди площадок, на которых была запрещена песня, — YouTube, VK и "Мой мир". Под категорию запрещенного контента попала даже видеозапись одного из концертов 22-летней Швец на YouTube.

Ранее Мизулина также подала жалобу на блогера Дарью С. (известную как "Беременная Даша в 13 лет").

Между тем, на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Евросоюз в том, что вместо решения насущных проблем он сосредоточился на "ЛГБТ-агрессии".

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