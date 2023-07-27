Песня популярной молодой певицы Алёны Швец из-за пропаганды ЛГБТ-контента была внесена в список запрещённых материалов, и на трёх интернет-платформах к ней был ограничен доступ.
Эту информацию подтвердила руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. Среди площадок, на которых была запрещена песня, — YouTube, VK и "Мой мир". Под категорию запрещенного контента попала даже видеозапись одного из концертов 22-летней Швец на YouTube.
Ранее Мизулина также подала жалобу на блогера Дарью С. (известную как "Беременная Даша в 13 лет").
Между тем, на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Евросоюз в том, что вместо решения насущных проблем он сосредоточился на "ЛГБТ-агрессии".
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