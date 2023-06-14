Известный певец Прохор Шаляпин рассказал, как он улучшает своё материальное благополучие.
По словам исполнителя, ему помогает жаба, которой нужно гладить брюшко. Также он посоветовал разглядывать луну.
"Когда вы видите молодой месяц, обязательно нужно погреметь перед ним мелочью", — объяснил певец, слова которого передаёт Teleprogramma.pro.
Вместе с этим Шаляпин добавил, что пока месяц увеличивается, благосостояние улучшается.
Ранее певец заявил, что никогда не воспринимал исполнительницу Аллу Пугачёву как великого человека.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.