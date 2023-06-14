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Прохор Шаляпин раскрыл ритуалы, которыми он пользуется для привлечения денег

0:38
Шоу-бизнес

Известный певец Прохор Шаляпин рассказал, как он улучшает своё материальное благополучие.

Прохор Шаляпин раскрыл ритуалы, которыми он пользуется для привлечения денег
Фото: Instagram

По словам исполнителя, ему помогает жаба, которой нужно гладить брюшко. Также он посоветовал разглядывать луну.

"Когда вы видите молодой месяц, обязательно нужно погреметь перед ним мелочью", — объяснил певец, слова которого передаёт Teleprogramma.pro.

Вместе с этим Шаляпин добавил, что пока месяц увеличивается, благосостояние улучшается.

Ранее певец заявил, что никогда не воспринимал исполнительницу Аллу Пугачёву как великого человека.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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