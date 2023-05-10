С ветеранами и на концерте: как звёзды российского шоу-бизнеса провели День Победы

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Звезды российского шоу-бизнеса встретили День Победы по-разному. Например, Валерия работала в Московском доме ветеранов, где выступила перед героями Великой Отечественной войны. В социальных сетях певица написала, что с каждым годом ветеранов становится всё меньше. Однако важно помнить всех — и живых, и мёртвых.

Фото: https://news.myseldon.com/

Телеведущая Ксения Бородина встретила День Победы со своими детьми. Она возложила цветы к памятнику погибшим солдатам и подчеркнула, что война коснулась каждой семьи.

"Наши люди, наш народ — единственные, кто смогли разгромить огромную армию", — указала телеведущая в социальных сетях.

Певец Григорий Лепс ко Дню Победы приурочил премьеру музыкального клипа на песню "Родина-мать". Главный редактор RT Маргарита Симоньян встретила праздник на Красной площади. Актрисе Юлии Пересильд не удалось провести этот день с семьёй из-за съёмок. Однако она выложила в социальных сетях видео, на котором её дети поют под гитару одну из самых известных песен о войне — "Журавли".

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN. — Прим. ред.) рассказал о своём прадеде, который защищал родину с первых дней войны.

"Он пережил Блокаду Ленинграда и встретил День Победы младшим сержантом с медалями "За отвагу" и "За оборону Ленинграда". <...> День Победы сегодня отмечаю вместе с вами в столице Урала", — отметил артист.

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