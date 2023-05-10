В преддверии Дня Победы певица Лайма Вайкуле заявила, что не понимает тех людей, которые преклоняют голову перед мемориалами в честь павших во время Великой Отечественной войны. Также она подчеркнула, что Россия "приватизировала" этот праздник, поэтому она не никогда не отмечала 9 мая.
Журналист Михаил Шахназаров прокомментировал слова Вайкуле и опубликовал в своём Telegram-канале фотографию, который стал компроматом на артистку после её лжи о Дне Победы.
На кадре, который был сделан несколько лет назад 9 мая, Вайкуле обнимает актёра Леонида Ярмольника и певца Александра Буйнова. Это доказывает, что она с радостью отмечала День Победы в России.
"Было?" — написал Шахназаров.
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