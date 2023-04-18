Ольга Орлова рассказала, что уже несколько лет не может увидеться с сыном Жанны Фриске

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица, экс-солистка группы «Блестящие» и телеведущая Ольга Орлова рассказала, что молится за 10-летнего сына своей умершей подруги Жанны Фриске.

Напомним, Ольга Орлова является крёстной мамой Платона, сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Однако уже несколько лет ей не удаётся встретиться с мальчиком из-за напряжённых отношений с его отцом. Об этом сообщает «7Дней.ру».

По словам Орловой, Платон не единственный её крестник, однако только с ним ей не удаётся общаться и исполнять свою духовную роль, к которой она очень серьёзно относится.

"Для меня крёстные дети — это особенная связь, особое родство, обязательства перед Богом. Мои крестники все знают, что у них есть я и, если что, я всегда рядом. К сожалению, так не случилось с Платоном, но я молюсь за него всегда", - заявила певица.

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Блестящие-RМА2007 MTV