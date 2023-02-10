Орлова опровергла заявление отца Фриске о назначении её опекуном Платона: "Она была не в состоянии что-то подписывать"

В новом интервью Алёне Жигаловой Ольга Орлова прокомментировала информацию о том, что Жанна Фриске хотела отдать ей на воспитание своего сына Платона.

Напомним, ранее отец Жанны Фриске рассказал, что певица перед смертью завещала воспитание сына своей подруге и коллеге Ольге Орловой, а не Дмитрию Шепелеву. Новость об этом Ольга Орлова лично прокомментировала в интервью.

По словам знаменитости, она очень хотела бы общаться со своим крестником, однако Жанна никаких бумаг для этого подписывала. Также ведущая подчеркнула, что, несмотря на разногласия с Шепелевым, при живом отце отбирать ребёнка она не станет.

"Она была не в состоянии что-то подписывать. Как можно подписать такую бумагу? Я абсолютно адекватный человек. Конечно, я мечтала бы, если бы мне позволили общаться с Платоном. Я его крёстная мама, и мы крестим своих детей для того, чтобы, если вдруг с нами что-то случится, крёстные родители дальше поддерживали путь нашего ребёнка", — рассказала Орлова.

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