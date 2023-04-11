Никита Пресняков опроверг информацию о получении гражданства США

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкант, сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков опроверг слухи о получении гражданства США.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что у Никиты Преснякова имеется гражданство США. Об этом сообщила его бабушка со стороны отца — Елена Преснякова.

По словам Никиты, у него нет американского гражданства. Напомним, в прошлом году он вместе с женой переехал в Штаты, где занимается продюсерской деятельностью. Более того, музыкант отметил, что он планирует вернуться в Россию, несмотря на недоброжелателей. Об этом сообщает "Абзац".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Владимир Пресняков, Никита Пресняков - Этот мир