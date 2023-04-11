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Никита Пресняков опроверг информацию о получении гражданства США

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Шоу-бизнес

Музыкант, сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков опроверг слухи о получении гражданства США.

Никита Пресняков опроверг информацию о получении гражданства США

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что у Никиты Преснякова имеется гражданство США. Об этом сообщила его бабушка со стороны отца — Елена Преснякова.

По словам Никиты, у него нет американского гражданства. Напомним, в прошлом году он вместе с женой переехал в Штаты, где занимается продюсерской деятельностью. Более того, музыкант отметил, что он планирует вернуться в Россию, несмотря на недоброжелателей. Об этом сообщает "Абзац".

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Владимир Пресняков, Никита Пресняков - Этот мир
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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