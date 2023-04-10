Советская и российская певица Елена Преснякова рассказала о том, что её внук Никита получил гражданство США.
По словам артистки, дела у Никиты Преснякова идут хорошо в США. Напомним, в прошлом году он в месте с женой переехал в Штаты, где активно сейчас развивает свою карьеру в качестве продюсера.
Бабушка Преснякова рассказала, что регулярно созванивается с внуком. Во время общения Никита делиться своими карьерными успехами. Кроме того, Елена Преснякова заявила, что у Никиты имеется американское гражданство.
Что касается слухов о том, что вторая бабушка Никиты — Алла Пугачёва начала продавать свою недвижимость в России, Преснякова никак не может прокомментировать их. Со своим внуком она такие темы не обсуждает.
"Мы на эти темы с ним никогда не разговариваем. Он — взрослый парень, сам решает, как поступать. Мы в его дела не засовываемся. Я знаю, что в Интернете пишут об этом, а больше ничего не знаю", — рассказала "МК" Преснякова.
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