Елена Преснякова заявила, что её внук Никита получил американское гражданство

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Советская и российская певица Елена Преснякова рассказала о том, что её внук Никита получил гражданство США.

По словам артистки, дела у Никиты Преснякова идут хорошо в США. Напомним, в прошлом году он в месте с женой переехал в Штаты, где активно сейчас развивает свою карьеру в качестве продюсера.

Бабушка Преснякова рассказала, что регулярно созванивается с внуком. Во время общения Никита делиться своими карьерными успехами. Кроме того, Елена Преснякова заявила, что у Никиты имеется американское гражданство.

Что касается слухов о том, что вторая бабушка Никиты — Алла Пугачёва начала продавать свою недвижимость в России, Преснякова никак не может прокомментировать их. Со своим внуком она такие темы не обсуждает.

"Мы на эти темы с ним никогда не разговариваем. Он — взрослый парень, сам решает, как поступать. Мы в его дела не засовываемся. Я знаю, что в Интернете пишут об этом, а больше ничего не знаю", — рассказала "МК" Преснякова.

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