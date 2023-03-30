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Киану Ривз - гей, в этом его обвинили пользователиTwitter

3:43
Шоу-бизнес

Некоторые пользователи социальной сети Twitter задаются вопросом о сексуальной ориентации Киану Ривза. Однако звезда фильма "Джон Уик" очень доволен своей личной жизнью и даже недавно рассказал о своей "последней точке счастья" с его девушкой Александрой Грант.

Киану Ривз - гей, в этом его обвинили пользователиTwitter

Несмотря на это, некоторые пользователи Twitter обсуждали его сексуальность после того, как в сети появился старый постер из гомоэротического триллера "Мальчик-волк". Один пользователь поделился фотографиями Ривза и Карла Маротты на микроблог-сайте. На черно-белых фотографиях они оба одеты в белые рубашки и находятся слишком близко друг к другу, чтобы чувствовать себя комфортно.

На одном кадре кажется, что они почти целуются, а на другом кадре Маротта, кажется, обнюхивает шею Ривза. Пост вызвал неоднозначную реакцию пользователей, причем некоторые из них решили, что Ривз является геем. Один пользователь написал: "Киану Ривз - гей?" Другой добавил: "Я только что узнал, что Киану Ривз [является] геем".

 

Третий человек добавил: "Самое забавное в этом то, что Киану Ривзу постоянно приходится говорить, что он не гей уже много лет, и он все еще не может опровергнуть обвинения в том, что он слишком манерен".

Однако некоторые люди также защищали звезду "Константина" Киану Ривза. Один из пользователей опубликовал скриншот из предыдущего интервью Ривза, в котором он опровергал слухи о своей гомосексуальности. Он написал в своем посте: «Киносердцеед Киану Ривз хочет рассказать миру, что я НЕ гей».

Другой пользователь написал: «Он актер, и никто никогда не сомневался в его сексуальности до, во время и через 40 лет после съемок, и до сих пор нет. Он актер! И великий в придачу».

Еще один комментатор высказал свое мнение, сказав: «ВСЕ НЕМНОГО ГЕИ!!!»

Квирти высказал свои соображения о том, почему некоторые люди верят в слухи о том, что Ривз гей. Во-первых, у него была консервативная история своих отношений. Он был связан всего с несколькими людьми, среди которых были Вайнона Райдер, София Коппола и Сандра Буллок.

Звезда фильма «47 ронинов» взял перерыв в своих отношениях на 10 лет после того, как его тогдашняя подруга Дженнифер Сайм родила мертвую дочь, а затем погибла в автокатастрофе.

Кроме роли в фильме "Волк с Уолл-стрит", Киану Ривз также снялся в фильме Гаса Ван Сента "Мой личный штат Айдахо" вместе с Ривером Фениксом. В этом фильме его персонаж, гетеросексуальный альфонс Скотт Фэйвор, вызвал сомнения в своей сексуальности.

Также ходили слухи о том, что Ривз был бисексуалом и имел тайный брак с продюсером Дэвидом Геффеном в 1995 году. В одном из прошлых интервью актер сказал, что люди думали, что он поженился с Геффеном, но не потому, что его считали геем, а потому, что его считали способным завоевать такого горячего парня.

В 1990 году журнал Interview спросил у Ривза, является ли он геем, и он ответил отрицательно, но не совсем однозначно, добавив, что "никогда не знаешь".

Хотя было много слухов о сексуальной ориентации Киану Ривза, он никогда прямо не обсуждал этот вопрос. Актер сохраняет свою личную жизнь в тайне и остается одной из самых любимых голливудских звезд.

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КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ! ЗНАМЕНИТЫЕ АКТЕРЫ ГЕИ, КОТОРЫЕ ВСЮ ЖИЗНЬ ИГРАЛИ НАСТОЯЩИХ МАЧО
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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