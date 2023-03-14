КП: внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков продает её особняк за 225 миллионов рублей в Подмосковье

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков выставил на продажу семейный дом, который Примадонна купила в начале 90-х. В объявлении указано, что элитная недвижимость находится в деревне Бережки Солнечногорского района и достанется новому собственнику за 225 миллионов рублей.

Алла Борисовна после начала СВО на Украине уехала с семьёй из России и обосновалась в Израиле. Уже год в Сети ходят слухи о том, что певица хочет избавится от всей недвижимости в России, однако доказательств этому не было.

Объявление о продаже трёхэтажного поместья появилось 6 марта, передаёт "КП". Риэлторы предусмотрительно закрасили табличку "АБП", которая висит на фасаде дома. Также в самом особняке — шесть спален, кухня, столовая, гостиная с камином, библиотека, гардеробная, зона СПА с бассейном, терраса, зона с баром и бильярдной, кинотеатр.

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