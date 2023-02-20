Рената Литвинова обвинила в непорядочности организаторов её выступления: Не возвращают деньги за билет

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и режиссёр Рената Литвинова обвинила в непорядочности организаторов своего творческого вечера в Зелёном театре на ВДНХ.

Напомним, в августе прошлого года Рената Литвинова отменила своё выступление, после чего мероприятие было перенесено на неопределённый срок в связи с переездом знаменитости во Францию. Об этом сообщает "Газета.ру".

Одна из подписчиц актрисы в соцсети возмутилась тем, что ей до сих пор не были возвращены деньги за билет. Более того, она уже второй месяц пытается добиться ответа от организаторов.

По словам Литвиновой, после отмены выступления она вернула свой гонорар.

"Я вернула свой гонорар почти год назад. Это непорядочность организаторов, видимо", — ответила актриса подписчице.

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