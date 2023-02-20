Журналист Михаил Шахназаров раскритиковал Михаила Ширвиндта за слова о критикующих поведение актрисы Лии Ахеджаковой. Он отметил, что актёр знаменит только благодаря своему талантливому отцу, а сам Ширвиндт ведёт себя, как "человек-санаторий".
В новом выпуске Youtube-шоу "Шах и мат" Шахназаров ответил актёру за слова в адрес людей, которые осуждают позицию 84-летней актрисы, снятую со спектаклей в "Современнике". Публицист заявил, что Ахеджакову никто из театра не увольнял, а спектакль с ней лишь сняли с репертуара из-за слабой постановки.
"Это "человек-санаторий". На нём природа отдохнула по полной программе. На вас, Михаил, даже как-то смотреть жалко", — признался Шахназаров.
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В "Современнике" заявили, что спектакли с участием Ахеджаковой числятся в репертуаре театра.