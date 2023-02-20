Журналист Шахназаров раскритиковал Михаила Ширвиндта за поддержку Ахеджаковой

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Михаил Шахназаров раскритиковал Михаила Ширвиндта за слова о критикующих поведение актрисы Лии Ахеджаковой. Он отметил, что актёр знаменит только благодаря своему талантливому отцу, а сам Ширвиндт ведёт себя, как "человек-санаторий".

В новом выпуске Youtube-шоу "Шах и мат" Шахназаров ответил актёру за слова в адрес людей, которые осуждают позицию 84-летней актрисы, снятую со спектаклей в "Современнике". Публицист заявил, что Ахеджакову никто из театра не увольнял, а спектакль с ней лишь сняли с репертуара из-за слабой постановки.

"Это "человек-санаторий". На нём природа отдохнула по полной программе. На вас, Михаил, даже как-то смотреть жалко", — признался Шахназаров.

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